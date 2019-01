10 gennaio 2019- 13:23 Energia: Elettricità Futura, piano energia clima importante punto partenza

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 rappresentano una grande sfida in cui il nostro settore è pronto a dare il proprio fondamentale contributo di capacità di investimento ed innovazione". Ad affermarlo in una nota è Simone Mori, il presidente di Elettricità Futura. "La proposta di Piano Energia e Clima - rileva - è un importante punto di partenza che consentirà al sistema delle imprese di costruire i propri piani di sviluppo in un quadro di riferimento di medio termine chiaro e ben definito". Il target di fonti rinnovabili elettriche proposto dal Governo, che sostanzialmente conferma quello della Sen, rileva Elettricità Futura, "è ragionevolmente ambizioso. Nel raggiungimento di tale traguardo il fotovoltaico e l’eolico giocheranno un ruolo fondamentale. Il Piano prevede giustamente di utilizzare per il fotovoltaico in via prioritaria le superfici su aree edificate, ma prende atto del fatto che saranno necessarie anche superfici agricole ad oggi improduttive o inutilizzate.Importante, a giudizio della principale associazione del mondo elettrico italiano, anche la sottolineatura dell’importanza degli interventi di revamping e repowering, che consentiranno di incrementare la produzione green, minimizzando costi e uso del territorio".