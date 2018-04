27 aprile 2018- 11:36 Energia: emendamento relatore, nomine Arera non oltre 30 settembre

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Le nomine del futuro collegio di Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dovranno essere decise "non oltre il 30 settembre 2018". E' quanto stabilisce un emendamento del relatore Dario Galli al decreto-legge del 10 aprile 2018 n.30 recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni di Arera. Il Collegio, scaduto l'11 febbraio scorso, era stato inizialmente prorogato fino all'11 aprile per poi, con un decreto, essere prorogato ulteriormente lo scorso 10 aprile.Nell'emendamento il relatore propone infatti di modificare il comma 1 dell'articolo 1 che prevede che i componenti l'Autorità continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità "e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018". Il relatore propone anche di aggiungere: l'Arera "durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni 45 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione".