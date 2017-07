ENERGIA: ENERGY MANAGER, FIRE LANCIA LA NUOVA GUIDA PER LA PA

7 luglio 2017- 14:47

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Tiene sotto controllo i consumi e i costi energetici di aziende ed enti. E' l'energy manager, figura professionale di alto livello, con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione che supporta i decisori aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all’energia.A supporto di questa professionalità e delle imprese, Fire ha avviato nel 2016 l’Osservatorio degli energy manager per la condivisione di esperienze virtuose e la discussione di argomenti fondamentali. Il primo risultato dell’Osservatorio, legato al tavolo tecnico dedicato alla Pa, è una guida volta a facilitare la nomina dell’energy manager in questo specifico settore e definirne in modo più chiaro compiti e responsabilità. La guida redatta da Fire, soggetto che dal 1992 gestisce le nomine degli energy manager su incarico del ministero dello Sviluppo economico (Mise), mira a sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni alla nomina dell’energy manager, indicando quali sono gli obblighi, le procedure, i passi e le opportunità che derivano dall’avvalersi di un buon professionista con determinate competenze.