18 ottobre 2018- 10:50 Energia: Engie Italia ospita 7° tappa road show manifesto

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Engie Italia ha ospitato la settima tappa del road show itinerante promosso da 'Manifesto per l’energia del futuro' e rivolto ai quadri territoriali delle associazioni di consumatori facenti parte del progetto che, a contatto con i consumatori finali, avranno l’importante ruolo di aiutarli nella conoscenza delle opportunità offerte dal mercato. Il road show, partito a gennaio 2018, ha attraversato 6 città italiane: Bologna, Milano, Caserta, Perugia, Fermo e Torino, coinvolgendo circa 200 quadri territoriali delle Associazioni di Consumatori aderenti al Manifesto.L’appuntamento di Roma si è aperto con il saluto di benvenuto di Olivier Jacquier, Ceo di Engie Italia. E’ stata poi la volta di Francesca Posti di Eon che ha introdotto l’iniziativa, seguita da Fabrizio Moioli di Engie che si è concentrato sulla transizione maggior tutela/libero Mercato e da Rita Rocco di Movimento Consumatori con Maria Iaconis di Udicon che hanno contribuito con l’intervento 'per un nuovo modello di relazione impresa - Aacc'.Al centro del dibattito, i principi cardine sui quali si fonda il 'Manifesto per l’energia del futuro', nato per favorire e disegnare un mercato che abbia come protagonista il consumatore e metta al centro risparmio, sostenibilità, innovazione e nessuno escluso. "Siamo felici di ospitare questa tappa romana del road show voluto dal 'Manifesto per l’Energia del Futuro' di cui facciamo parte insieme ad altri operatori del settore e ad alcune tra le più rappresentative associazioni dei consumatori", sottolinea Roberto Aquilini, Direttore Strategy, Regulatory & Public Affairs, Portfolio Management di Engie Italia.