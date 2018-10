18 ottobre 2018- 10:50 Energia: Engie Italia ospita 7° tappa road show manifesto (2)

(AdnKronos) - "Il nostro obiettivo -spiega Aquilini- è quello accompagnare i consumatori energetici, in questa fase di transizione, verso la completa liberalizzazione del mercato raccogliendo le loro aspettative in modo da poter rispondere adeguatamente ai loro bisogni ed informandoli di tutte le garanzie di cui possono usufruire. La nostra ambizione è quella di contribuire a costruire un nuovo mercato dell’energia che metta il consumatore sempre più al centro".Il 'Manifesto per l’energia del futuro' nasce nel 2015 dalla volontà di contribuire a valorizzare le potenzialità connesse alla completa liberalizzazione del mercato attraverso un’esperienza innovativa e unica di lavoro condiviso da parte di aziende e associazioni di consumatori. L’iniziativa, promossa da Edison, E.ON, Engie, Illumia e Sorgenia insieme alle associazioni di consumatori Adiconsum, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la Difesa dei Consumatori e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (che gestiscono gli sportelli distribuiti sul territorio nazionale, ai quali si rivolgono i cittadini per ogni tipo di informazione relativa al settore), vuole portare un contributo concreto attraverso la condivisione di proposte da presentare alle istituzioni in vista dell’eliminazione della maggior tutela, chiedendo un mercato energetico più aperto e vicino alle reali esigenze dei consumatori.