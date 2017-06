ENERGIA: F2I ACQUISISCE DA VERONAGEST 282 MW DI CAPACITà EOLICA (2)

6 giugno 2017- 09:14

(AdnKronos) - Nei primi due anni, gli impianti di Veronagest saranno operativamente gestiti attraverso un contratto di servizio con Volta g.e. (Volta Green Energy), neo-costituita società frutto di un management buy out di un ramo d’azienda della stessa Veronagest. Volta g.e. si pone come obiettivo di operare come player indipendente nella fornitura di servizi di asset e energy management, e di sviluppo di nuovi progetti nel settore eolico e fotovoltaico.Gli impianti di Veronagest sono finanziati in project financing da Unicredit, Bnp Paribas, Natixis, Bbva e Cdp. Le attività di due diligence sono state svolte per conto di F2i da Lazard, Clifford Chance, Fichtner, Kpmg, G-Risk e Willis. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine di giugno, ad esito della clearance dell’Antitrust.