10 dicembre 2018- 12:32 Energia: faro domani a Roma su filiera elettricità italiana (2)

(AdnKronos) - Le nostre imprese hanno saputo sfruttare i drivers del cambiamento, anche grazie agli investimenti "green" sulle tecnologie per la produzione da fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica. Dal 2009 si è inoltre registrata una sempre più importante presenza italiana all'estero nel settore energetico. L'anno scorso, le imprese italiane hanno partecipato a 79 operazioni estere, equivalenti alla produzione di quasi 11.000MW, pari all'82% del totale dei nuovi investimenti, per un valore stimato di 9.7 miliardi di euro. La presenza internazionale delle nostre imprese è rilevante non solo sul piano del business, ma anche per il ruolo attivo nello sviluppo dei Paesi.L’appuntamento sarà presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Piazzale della Farnesina, 1 - Sala Aldo Moro) dalle 16.30 alle 19, e vedrà la partecipazione di Matteo Caroli, autore dello studio e Professore dell’Università Luiss Guido Carli, Simone Mori, Presidente di Elettricità Futura, Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Agostino Re Rebaudengo, Presidente Asja Ambiente Italia, Enrico Falck, Presidente Falck Renewables, Michele Porri, Head of Business Development Africa di Enel Green Power, Luca Bragoli, International & Institutional Affairs Manager del Gruppo ERG, Cristiana Portale, Eesponsabile delle Relazioni Istituzionali Sace e Luca Silla, Responsabile Equity Relationship Management Simest.