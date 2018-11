30 novembre 2018- 14:17 Energia: Fondazione Cariplo aiuta enti pubblici nella riqualificazione

Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Aiutare le amministrazioni pubbliche e le associazioni non profit a migliorare l’efficienza energetica degli edifici. È questo l'obiettivo del progetto 'Territori virtuosi' di Fondazione Cariplo che mira ad abbattere ogni anno 14.500 tonnellate di Co2 - pari alle emissioni di circa 1.100 famiglie lombarde - e a realizzare la riqualificazione di 244 edifici scolastici, che ospitano oltre 100.000 ragazzi. Se dal 2006 la Fondazione supporta la sostenibilità energetica, 'Territori Virtuosi', progetto lanciato nel 2017, segna un cambio di marcia: non più un supporto economico ma il supporto di un team di esperti. "Abbiamo visto che è molto più funzionale regalare agli enti la competenza professionale di consulenti tecnici, finanziari e legali in modo che riescano a confezionare iniziative realizzabili", spiega il direttore generale di Fondazione Cariplo, Sergio Urbani, in occasione dell'Investor day a Milano. Una funzione di raccordo tra il pubblico - che deve fare i conti con la ristrettezza economica - e il privato che realizzerà l'intervento in finanziamento tramite terzi. La Fondazione funge anche da aggregatore: "Accompagniamo gli enti anche unendoli in gruppi di acquisto perché i progetti se troppo piccoli o frazionati fanno fatica a trovare dei finanziatori e dei realizzatori - aggiunge Urbani -. Se invece li 'impacchettiamo' in progetti più grossi allora hanno la taglia giusta per riuscire a diventare iniziative vere".