30 novembre 2018- 14:17 Energia: Fondazione Cariplo aiuta enti pubblici nella riqualificazione (3)

(AdnKronos) - Un asse quello tra pubblico e privato a cui le amministrazioni guardano sempre con maggiore attenzione come sottolinea Roberto Maviglia, consigliere delegato a risparmio energetico 20-20-20, edilizia scolastica Città Metropolitana di Milano. "È molto interessante la modalità di Fondazione Cariplo di non dare direttamente dei fondi, ma mettere a disposizione delle professionalità quindi dei consulenti tecnici, giuridici e amministrativi che ci hanno consentito di arrivare, in un anno di lavoro, alla definizione dei bandi di gara. Noi arriveremo, entro la fine dell'anno, a bandire la gara per l'efficenza energetica di 139 edifici scolastici di Città Metropolitana".Un'opportunità che "insieme al finanziamento di 14 milioni di euro a fondo perduto da parte di Regione Lombardia, ci consentirà di fare effetto leva: ci aspettiamo che dalla gara emergeranno almeno una quarantina di milioni di investimenti per l'efficientamento energetico per le nostre scuole" con risvolti "importantissimi: verranno eliminare tutti gli impianti di riscaldamento a gasolio e ci aspettiamo che nelle gare vengono proposte delle soluzioni innovative, tecnologicamente avanzate", conclude. "Con il progetto 'Territori Virtuosi' Fondazione Cariplo si posizionerà tra le migliori esperienze di efficientamento energetico in Europa per quanto riguarda il fattore di leva raggiunto, ovvero il rapporto tra volume di investimenti generati e il costo dell’assistenza tecnica", chiosa il direttore generale Sergio Urbani.