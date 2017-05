ENERGIA: GAS INTENSIVE, RENDERE STRUTTURALE RIALLINEAMENTO PREZZI CON UE

23 maggio 2017- 16:32

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "In questi ultimi anni si è registrato un tendenziale riallineamento dei prezzi del gas italiani rispetto a quelli europei. Ciò è stato possibile grazie ad alcune misure introdotte dal Governo, alla congiuntura e ad un radicale cambiamento del panorama e delle condizioni sul mercato di riferimento. Ora, però, questo riallineamento deve essere completato e deve essere reso strutturale". Ad affermarlo è Paolo Culicchi, il presidente di Gas Intensive in occasione dell'Assemblea 2017.Quando parliamo di prezzi del gas allineati in modo strutturale, aggiunge Culicchi, "parliamo di una condizione essenziale per la competitività dell’industria manifatturiera del Paese del nostro tipo, per la quale cioè il gas è una vera e propria materia prima. In attesa dell’implementazione della nuova Strategia Energetica Nazionale, è quindi centrale l’obiettivo di aumentare la liquidità del mercato nazionale del gas per ottenere prezzi competitivi per l’industria manifatturiera, ottimizzare l'uso delle infrastrutture gas e sostenere un processo virtuoso di evoluzione del nostro mercato gas, combustibile idoneo alla decarbonizzazione dell'economia". Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sottolinea ancora, "ha recentemente ribadito l’intenzione del Governo di introdurre misure a sostegno degli energivori, tra le quali rientra anche il corridoio di liquidità: siamo d’accordo si tratti di misure oggi necessarie. Ci auguriamo che il Governo proceda celermente in questa direzione, ma è necessario includere anche la soluzione della questione Tag che diversamente, da compensazione offerta a chi soffriva la posizione dominate di un player di mercato, diviene una penalizzazione e un fattore distorsivo".