ENERGIA: GAS INTENSIVE, RENDERE STRUTTURALE RIALLINEAMENTO PREZZI CON UE (2)

23 maggio 2017- 16:32

(AdnKronos) - Nei giorni scorsi a valle del G7 energia, sottolinea ancora il presidente di Gas Intensive, " il Governo ha parlato di investimenti nel settore gas e di un suo impegno in misure per le imprese gasivore nell’imminente ‘pacchetto energia’. Il ministro ha, di fatto, ribadito questi concetti anche nel corso della più recente audizione parlamentare per la presentazione della nuova Strategia Energetica Nazionale. Valutiamo molto positivamente le proposte del Governo e speriamo sia un pacchetto ‘completo’", chiarisce Culicchi."In questi ultimi anni -aggiunge- si è registrato un tendenziale riallineamento dei prezzi del gas italiani rispetto a quelli europei. Ciò è stato possibile grazie ad alcune misure introdotte dal Governo, alla congiuntura e ad un radicale cambiamento del panorama e delle condizioni sul mercato di riferimento. Ora, però, questo riallineamento deve essere completato e deve essere reso strutturale”.