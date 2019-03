5 marzo 2019- 13:15 Energia: Girotto, 'avviato tavolo su unità virtuali abilitate miste per ridurre costo'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "Le unità virtuali abilitate miste (Uvam) sono uno strumento fondamentale nell’ambito dei servizi erogati all’interno del mercato elettrico, con particolare riferimento ai risvolti connessi alla riduzione dei costi dell’energia". Nella giornata di ieri, il presidente della Commissione Industria del Senato, Gianni Pietro Girotto, ha dato l’avvio al tavolo di lavoro sulle Uvam, un’iniziativa promossa dalla Presidenza della Commissione che presiede, che vede coinvolti soggetti istituzionali e portatori di interesse in una discussione sul tema, al fine rendere più funzionale il meccanismo attraverso il superamento di alcune delle barriere. I soggetti istituzionali coinvolti sono stati l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), il Gestore dei Servizi Energetici (Gse), Ricerca sul Sistema Energetico (Rse), Terna e Associazione Bancaria Italiana (Abi). Sul fronte portatori di interesse, invece, hanno preso parte al Tavolo di lavoro Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader (Aiget), Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (Anie), Confindustria, Coordinamento consorzi energia di Confindustria, Coordinamento Free, Elettricità Futura, Energia Libera e Italia Solare. Come spiegato da Girotto, la riduzione dei costi di energia rappresenta infatti un fattore critico fondamentale per la competitività delle attività produttive e delle imprese e uno strumento per promuovere l’equità sociale in favore dei clienti.