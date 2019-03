5 marzo 2019- 13:15 Energia: Girotto, 'avviato tavolo su unità virtuali abilitate miste per ridurre costo' (2)

(AdnKronos) - Affinché lo strumento delle unità virtuale abilitate miste consenta, nei tempi più brevi, l’effettiva partecipazione in forma aggregata della domanda, della generazione distribuita e dei sistemi di accumulo al mercato di servizi dispacciamento, è necessario però semplificare l’interlocuzione tra i portatori di interessi e le istituzioni, obiettivo appunto del tavolo di lavoro. "I dati ad oggi disponibili sono purtroppo scoraggianti - sottolinea- se è vero che dopo le ultime aste di Terna risulta che dei 1.000 MW destinati alle Uvam di capacità disponibile ne sono stati assegnati 350, poco più di un terzo. È pertanto necessaria una correzione delle regole che, superando le barriere e gli ostacoli attualmente esistenti, favorisca una partecipazione maggiore. Siamo convinti che la creazione di una maggiore concorrenza nel mercato determini una riduzione dei costi rispetto a quelli attuali che aiuterà la competitività delle attività produttive". A questa prima giornata di lavori, durante la quale sono state raccolte e dibattute le istanze dei portatori di interesse, seguirà una seconda giornata, in programma per lunedì 25 marzo 2019, durante la quale le parti istituzionali porteranno le loro riflessioni e proposte al fine di trovare soluzioni compatibili con le esigenze dei settori produttivi e delle famiglie.