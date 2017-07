ENERGIA: GME, ANCORA PASSI AVANTI IN 2016 IN INTEGRAZIONE CON MERCATI UE (2)

25 luglio 2017- 11:42

(AdnKronos) - Un progetto, il Pcr, avviato e gestito dal Gme insieme alle principali Borse europee, che consiste nell’applicazione del meccanismo di market coupling su scala europea con orizzonte dayahead, e il progetto di coupling infragiornaliero (PXs Cross Borders Intra-Day - PXs XBID) mediante il quale i Gestori di rete europei, in coordinamento con i relativi sistemi di gestione dei mercati, potranno allocare, in modo implicito, la capacità interfrontaliera disponibile nell’orizzonte infragiornaliero. Nell’ambito del Mercato Elettrico, il Gme ha poi dato il via, a settembre, al nuovo mercato dei prodotti giornalieri (Mpeg), introdotto nel Mercato Elettrico a Pronti (Mpe), nel quale sono quotati, in negoziazione continua, prodotti giornalieri baseload e peakload. Altra novità è stata rappresentata dalla revisione delle tempistiche di fatturazione e pagamento da parte del GME.A partire dal 1° settembre 2016 per il comparto del gas naturale e dal 1° dicembre 2016 per il comparto elettrico, si è passati, infatti, da tempistiche su base mensile ad un sistema di settlement su base settimanale. Tale modifica ha consentito di avvicinare le tempistiche di regolazione dei pagamenti del mercato elettrico italiano con quelle vigenti sui principali mercati europei per incrementare, tra l’altro, la confrontabilità dei prezzi e rende meno onerosa la partecipazione degli operatori al mercato.