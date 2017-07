ENERGIA: GME, ANCORA PASSI AVANTI IN 2016 IN INTEGRAZIONE CON MERCATI UE (3)

25 luglio 2017- 11:42

(AdnKronos) - Con riferimento invece al settore Gas, il cambiamento più significativo è rappresentato dall’avvio il 1° ottobre 2016 in forma transitoria, e a regime il 1° aprile 2017, del nuovo mercato di bilanciamento gas. L’avvio del nuovo mercato ha comportato una ridefinizione del disegno del Mgas, all’interno del quale, nell’ambito del mercato a pronti, sono gestiti anche il mercato per la negoziazione dei prodotti locational (Mpl) e il mercato per la regolazione dei quantitativi di gas movimentati da stoccaggio (Mgs), organizzati in precedenza nella PB-GAS. Notevole l’impatto esercitato dalla riorganizzazione del bilanciamento sui mercati del gas gestiti dal Gme (47,5 TWh), dove, in considerazione degli ingenti volumi movimentati, le tendenze consolidatesi nel corso di questi ultimi anni hanno subito un break strutturale, alimentato dal naturale spostamento della liquidità dalla PB-GAS al MP-GAS. La relazione Gme conferma, infine, l’elevata attenzione dedicata alle attività di monitoraggio delle operazioni compiute sulle proprie piattaforme di negoziazione, effettuata in coordinamento con le principali Istituzioni nazionali e comunitarie competenti in materia, al fine di garantire ai mercati adeguati standard di efficienza e trasparenza. Il perimetro di tali attività è ben definito dal framework regolatorio e legislativo disegnato con lo scopo di assicurare il rispetto da parte degli operatori dei divieti di insider trading e manipolazione di mercato e degli obblighi di disclosure delle informazioni privilegiate e di data reporting, questi ultimi agevolati dal Gme attraverso due piattaforme realizzate ad hoc (PIP e PDR).