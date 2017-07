ENERGIA: GME, PREZZO ELETTRICITà IN BORSA AI MINIMI, -18,2% IN 2016

25 luglio 2017- 11:48

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - Complici le tendenze ribassiste dei costi dei combustibili, ai minimi del decennio, scende il prezzo medio di acquisto dell’elettricità in borsa segnando il livello medio più basso dall’avvio delle contrattazioni. Nel 2016 il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (PUN) ha raggiunto i 42,78 €/MWh con un calo del 18,2% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dalla relazione annuale del Gestore dei mercati energetici (Gme). Per quanto concerne gli scambi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) questi si sono attestati a 289,7 TWh (+0,6% rispetto all’anno precedente), riportandosi ai livelli del 2013. Buona parte dell’aumento è attribuibile alla notevole performance degli acquisti esteri che, stimolati dai favorevoli differenziali di prezzo con le borse confinanti nell’ultima parte dell’anno, hanno fissato il massimo storico a quota 7,3 TWh. Anche i prezzi di acquisto del Mercato Infragiornaliero (MI) segnano decisi ribassi rispetto all’anno passato (-18/-19%) e riprendono il trend discendente iniziato nel 2013, parzialmente interrotto nel 2015, collocandosi ai minimi storici. Stesso discorso per la Piattaforma Conti Energia a termine (PCE) dove le transazioni registrate, con consegna/ritiro nell’anno 2016, confermano e rafforzano l’inversione di tendenza evidenziata l’anno precedente con una flessione dell’8,4%, portandosi al livello più basso degli ultimi quattro anni (a 350,5 TWh).