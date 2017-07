ENERGIA: GME, PREZZO ELETTRICITà IN BORSA AI MINIMI, -18,2% IN 2016 (3)

25 luglio 2017- 11:49

(AdnKronos) - Quanto ai mercati ambientali, dopo la chiusura del mercato dei Certificati Verdi (CV), il 2016 ha evidenziato un rafforzamento dell’interesse per i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e le Garanzie d’Origine (GO). In particolare, gli scambi di TEE sono saliti a 9,4 milioni di tep (+7,5%), raggiungendo il loro massimo storico, a testimonianza degli effetti positivi prodotti, in termini di liquidità, dall’assunzione da parte dello stesso Gme del ruolo di controparte centrale. Per quanto riguarda i GO i volumi scambiati sul mercato risultano in aumento rispetto allo scorso anno (+6,6%). Crescono anche le contrattazioni bilaterali (+14,4%), che continuano ad essere predominanti. In crescita, nel corso dell’anno, anche i volumi assegnati tramite asta, pari a 18,26 TWh.