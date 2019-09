26 settembre 2019- 13:07 Energia: Gse, online entro fine ottobre portale autoconsumo fotovoltaico

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Rendere il consumatore più consapevole, consentire simulazioni per chi voglia installare un impianto fotovoltaico e garantire un supporto dal punto di vista normativo. Sono queste alcune delle finalità del Portale sull’autoconsumo presentato in anteprima dal Gse alle principali associazioni di settore di operatori e consumatori che a partire da oggi avranno la possibilità di testare e inviare feedback sulla nuova piattaforma. Entro fine ottobre, invece, il Portale sarà a disposizione di tutti gli utenti, cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Lo scopo, si legge in una nota, è mettere a disposizione le competenze aziendali maturate negli anni nel settore del fotovoltaico e condividerle in maniera accessibile e fruibile a tutti. In particolare, il nuovo Portale è focalizzato su tre obiettivi primari: informare, consentire agli interessati di effettuare delle simulazioni e supportare la realizzazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo."Il Gse continua la sua azione in favore dei cittadini e delle imprese, rafforzando la collaborazione con le associazioni di categoria per garantire il giusto supporto agli operatori e ai consumatori che vogliono investire, in modo consapevole, in un futuro sostenibile", commenta l'ad Roberto Moneta, ribadendo come oggi "l’unica strada percorribile sia quella tracciata dall’Europa con il Green New Deal e dall’Italia con il Pniec". Per questo, conclude, "è fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti necessari a percorrerla".