ENERGIA: IL VENETO SI CANDIDA AD OSPITARE ESPERIMENTO DTT (2)

26 gennaio 2018- 14:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “La realizzazione del DTT – conclude il presidente veneto – rappresenta una grande opportunità economica e scientifica per il Veneto e per l’Italia, oltre ad essere occasione di rilancio per lo stesso polo industriale di Porto Marghera che ha tutti i requisiti per concorrere. Il sito, se verrà scelto dall’ENEA come tutti ci auguriamo, potrà ospitare una realizzazione di altissimo valore scientifico e tecnologico, ma consentirà di attivare anche importanti sinergie in campo economico e sociale, con ricadute estremamente positive per il territorio”.La presentazione della candidatura di Porto Marghera da trasmettere entro il 31 gennaio all’ENEA sarà accompagnata da una lettera del presidente, con l’impegno a cofinanziare la realizzazione del sito con un contributo minimo di 25 milioni di euro, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e all’estensione della linea elettrica, come richiesto dall’avviso pubblico. Una relazione tecnica con la descrizione dei requisiti dell’area accompagna la proposta di candidatura.