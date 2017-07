ENERGIA: INDAGINE ESTRA, SOLO 12% ITALIANI SA LEGGERE LA BOLLETTA

6 luglio 2017- 21:14

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Aprono le bollette, ma non le conoscono o le conoscono poco. E solo il 12% degli italiani sa leggere la bolletta del gas o dell’elettricità. Credono nel libero mercato ma ancor di più nell’efficientamento energetico. E’ la fotografia scattata da Estra, multiutility tra le prime in Italia nel settore dell’energia, nel corso di un’indagine condotta per conto dell’azienda toscana da Lorien Consulting, Istituto di Ricerca di Milano. Dall’indagine emerge che il 59% degli italiani controlla le proprie bollette ogni volta che le riceve e che il 40% sa indicare l’importo esatto di quella della luce, mentre solo il 28% conosce i costi di quella del gas. Il 59% degli italiani si dichiara anche a conoscenza della differenza tra costi fissi (imposte) e costi variabili (valore unitario per utilizzo effettivo). Credere di sapere non è tuttavia sinonimo di conoscenza, tanto che, in realtà, gli intervistati che sanno effettivamente indicare una percentuale affine a quella corretta rappresentano solo il 12% della popolazione, circa un italiano su dieci.