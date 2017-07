ENERGIA: INDAGINE ESTRA, SOLO 12% ITALIANI SA LEGGERE LA BOLLETTA (2)

6 luglio 2017- 21:14

(AdnKronos) - I dati della ricerca evidenziano inoltre come il 66% della popolazione ritenga che il peso delle imposte sulle bollette debba essere ridotto mentre il 14% degli italiani giudica il peso dei costi fissi inevitabile per il mantenimento del welfare nazionale. "Gas ed elettricità continuano a pesare sulle tasche di famiglie e imprese proprio a causa delle elevate imposizioni fiscali", sottolinea il presidente di Estra, Francesco Macrì."I costi fissi sono infatti in crescita dal 2008 e sono superiori alla media europea. Per questo lo Stato deve attuare una riduzione di tale tassazione partendo dall’eliminazione dell’IVA su imposte, accise e addizionali affinché i costi si riducano con benefici evidenti. La liberalizzazione del mercato dell’energia, da attuarsi alla data prevista dal Ddl Concorrenza, ovvero a partire dal 1° luglio 2019, è una strada utile se attuata in modo chiaro e trasparente". In generale per la riduzione dei costi fissi in bolletta si auspicano misure di efficientamento energetico (88%). In particolare l’isolamento termico (49%), la sostituzione della caldaia (17%), l’installazione di pannelli fotovoltaici (16%), l’uso di elettrodomestici intelligenti (14%) - ma si distinguono anche i fiduciosi nel libero mercato (55%).