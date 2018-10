23 ottobre 2018- 13:21 Energia: Intesa Sp finanzia circa 25% mercato fotovoltaico Italia

Milano, 23 ott. (AdnKronos) - "Intesa Sanpaolo, con 4,5 miliardi di euro di impieghi nel fotovoltaico, oggi finanzia circa il 25% del settore e intende continuare a supportare la produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale, capisaldi del Piano di Impresa 2018-2021”. Lo ha evidenziato Luca Matrone, Global Head of Energy della Corporate & Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo, a margine del convegno Solar Asset Management Europe, in corso oggi allo Sheraton Milano Malpensa Conference Center.“Secondo recenti dati dell’International Energy Agency -ha ricordato - nel 2017 i consumi globali da fonti rinnovabili sono cresciuti del 5%, circa tre volte l’incremento registrato nei consumi totali di energia. La nuova capacità di produzione dalle rinnovabili ha contribuito a oltre due terzi della crescita della capacità elettrica globale; il solare, in particolare, per oltre il 50%". “Entro il 2023 - ha concluso - la capacità rinnovabile a livello globale si incrementerà di oltre 1 terawatt, il 60% del quale attraverso impianti fotovoltaici. Per raggiungere i nuovi obiettivi definiti da Parlamento, Consiglio e Commissione dell’Unione Europea, cioè l’incremento della percentuale di rinnovabili dal 28% al 32% dei consumi finali di energia entro il 2030, la capacità fotovoltaica in Italia dovrebbe triplicare rispetto all’attuale”.