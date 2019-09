17 settembre 2019- 17:21 Energia: Lega, urge decreto per accompagnare utenti mercato libero (2)

(AdnKronos) - Per queste ragioni e per accompagnare al meglio i consumatori nel mercato libero, sottolineano gli esponenti della Lega, "abbiamo depositato ieri al Senato una nuova interrogazione che ha anche lo scopo di svegliare dal torpore, almeno su questo tema, la nuova compagine governativa", continuano Arrigoni e Ripamonti. "Ricordiamo che occasione dell'approvazione del decreto "milleproroghe" del luglio 2018, grazie ad un emendamento della Lega, era stato disposto lo slittamento di un anno del superamento del mercato vincolato inizialmente stabilito al 1° luglio 2019. Per assicurare la liberalizzazione del mercato, la concorrenza e soprattutto la tutela dei clienti è necessario infatti fare prima chiarezza ed è quindi urgente conoscere le intenzioni del ministero", aggiungono."Chiediamo quindi al nuovo ministro Patuanelli maggiore attenzione su questo tema rispetto al suo predecessore e di sapere se stia valutando l'opportunità di un nuovo rinvio dell'entrata in vigore del superamento delle tutele di prezzo nei mercati dell'elettricità e del gas naturale e se condivide la necessità di istituire un elenco dei venditori del comparto per prevenire e contrastare condotte opportunistiche e scorrette", concludono i Senatori della Lega.