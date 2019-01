16 gennaio 2019- 18:13 Energia: M5S, bene Fondo nazionale efficienza, verso futuro più sostenibile

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "La presentazione del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica e il confronto con gli stakeholder avvenuto ieri al ministero dello Sviluppo economico è il punto d’avvio di un percorso che traghetterà il nostro Paese verso un futuro più sostenibile". Così in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive a Montecitorio.Il Fondo, di carattere rotativo, infatti, sottolineano, "dà attuazione alla direttiva UE sull'efficienza energetica: uno strumento fondamentale e atteso da diversi anni, che abbatte le barriere finanziarie che limitano la realizzazione di interventi da parte delle imprese e della Pubblica Amministrazione su edifici, impianti e processi produttivi. Si prevedono investimenti nell’ordine di oltre 1,7 miliardi di euro con le risorse già disponibili ed un effetto leva pari a 5,5 miliardi, con relativa creazione di posti di lavoro nel settore e in tutto l'indotto". Dunque, sottolineano, "una grande opportunità per il nostro Paese, che mira a raggiungere gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e ottenere una crescita economica basata sulla sostenibilità ambientale. Questa è la via maestra che ci consentirà di affrontare le sfide del futuro, salvaguardando l'ambiente e la salute degli italiani e lasciando in eredità ai nostri figli un Paese migliore", concludono.