ENERGIA: 'MANIFESTO PER ENERGIA DEL FUTURO', AL VIA ROADMAP DI INCONTRI (2)

29 gennaio 2018- 12:03

(AdnKronos) - Agli incontri parteciperanno le principali aziende energetiche che, insieme alle associazioni, hanno fondato Il Manifesto; nelle tappe illustreranno i benefici della liberalizzazione, unite dal desiderio comune di costruire un mercato moderno in cui il consumatore sia messo nelle condizioni di poter scegliere con maggiore consapevolezza rispetto ad oggi. Tra i temi che verranno affrontati: un mercato pienamente competitivo, trasparenza, prezzi più convenienti, servizi digitali più efficienti, costruiti attorno alle reali esigenze dei consumatori, nonché il rafforzamento degli strumenti di tutela.'Il Manifesto per l’energia del futuro' nasce nel 2015 dalla volontà di contribuire a valorizzare le potenzialità connesse alla completa liberalizzazione del mercato attraverso un’esperienza innovativa e unica di lavoro condiviso da parte di aziende e associazioni di consumatori. L’iniziativa, promossa da Edison, E.On, Engie, Illumia e Sorgenia insieme alle associazioni di consumatori Adiconsum, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la Difesa dei Consumatori e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ha portato un contributo concreto alla condivisione di proposte da presentare alle istituzioni in vista dell’eliminazione della maggior tutela, chiedendo un mercato energetico più aperto e vicino alle reali esigenze dei consumatori.