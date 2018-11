21 novembre 2018- 18:25 Energia: Mori, imprese hanno grande forza da esportare nel Mediterraneo

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Le imprese elettriche italiane, dopo il significativo sviluppo delle fonti energetiche nel nostro Paese, hanno l’opportunità di ampliare i loro mercati in tutta l’area del Mediterraneo". Per aiutarle a farlo al meglio anche quest’anno, come nel 2017, Elettricità Futura, RES4Med&Africa e Federazione Anie a cui fa capo Anie Rinnovabili, hanno organizzato a Milano il workshop 'Renewable Energy Investments In The Mediterranean And Beyond'. Un incontro aperto a tutte le imprese, sia le grandi utility, che le Pmi specializzate nella produzione e fornitura di energia elettrica e di servizi, come ha sottolineato in apertura il presidente di Elettricità Futura, Simone Mori. Lo scopo dell’associazione che presiede, che conta oltre 700 operatori con impianti su tutto il territorio nazionale, è proprio quello di mettere insieme grandi e piccole aziende, dall’Enel fino alle piccole imprese che operano nel settore delle rinnovabili. "Crediamo che l’Italia abbia una forza di impresa molto forte, che può esportare in tutto lo scacchiere internazionale e soprattutto in Africa del Nord", sottolinea Mori."Nel 2017 - rileva- le aziende italiane del nostro settore hanno realizzato 79 operazioni all'estero per una potenza installata di 10,9 GW e un controvalore dell'investimento pari a 9,7 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, come evidenziato in un recente studio di Althesys. Gli investimenti riguardano principalmente sviluppi di impianti e acquisizioni di società e sono in crescita per tutte le aziende italiane, a prescindere dalla loro dimensione".