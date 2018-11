21 novembre 2018- 18:25 Energia: Mori, imprese hanno grande forza da esportare nel Mediterraneo (2)

(AdnKronos) - Proprio l’edizione 2017 del workshop, a cui hanno partecipato anche rappresentanti della Farnesina, ha permesso di avviare alcuni filoni specifici di cooperazione, che si concretizzeranno in progetti in Marocco. In questo momento il Marocco è il Paese più avanzato per le rinnovabili e ha un interesse molto forte a portarle in modo capillare, non solo per grandi progetti, ma anche per piccoli. La Tunisia lo sta seguendo: nell'ultimo anno e mezzo ha cominciato con alcuni progetti specifici, ma siamo ancora in una fase di decollo", riferisce Mori, assicurando che da parte dei Paesi del Nord Africa c’è "la voglia di partecipare a questa fase di transizione energetica". Lo hanno dimostrato anche i rappresentanti di Egitto, Marocco e Tunisia intervenuti alla seconda edizione del workshop organizzato da Elettricità Futura, RES4Med&Africa e Federazione ANIE.