5 dicembre 2018- 16:00 Energia: Next Energy, 236 candidature da tutta Italia per Call for Talents (2)

(AdnKronos) - Entro il 21 dicembre saranno selezionati fino a un massimo di 20 progetti innovativi che avranno accesso ai Selection for Ideas, evento di formazione e selezione in programma dal 23 al 25 gennaio 2019 presso Cariplo Factory a Milano che sceglierà i 10 migliori team da avviare al programma personalizzato di incubazione di 3 mesi, diffuso su tutto il territorio nazionale. Ultimata la fase di incubazione il miglior progetto vincerà ulteriori servizi di accelerazione per il go-to-market.Sono 52 le start-up, già formalmente costituite e in grado di offrire soluzioni innovative funzionali alle attività di interesse specifico di Terna, che si sono presentate alla Call for Growth. Di queste il 39,1% proviene dal Nord Italia, il 19,6% dal Centro, il 26,1% dal Sud e il 15,2% dall’estero. Le migliori 10 parteciperanno al Selection for Growth, un evento di presentazione a Terna che si terrà a Roma a gennaio 2019 al termine del quale ne verranno selezionate fino ad un massimo di 5 che accederanno a growITup, la piattaforma di open innovation di Cariplo Factory, finalizzata a favorire, attraverso un percorso condiviso con Terna, l’identificazione di potenziali aree di sinergia in vista di un progetto pilota da testare sul campo.