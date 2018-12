11 dicembre 2018- 15:17 Energia: nuovo Gse pronto a sfida obiettivi al 2030 e a cambio passo (2)

(AdnKronos) - L'obiettivo dei nuovi vertici del Gse, spiega Moneta, "è quello di migliorare l'interfaccia verso l'esterno in particolare nei confronti degli operatori e dei consumatori; di migliorare il contact service; lo sviluppo delle competenze; migliorare l'affiancamento ad operatori ed imprese; ridurre il nuovo dei contenziosi che si attesta ad un livello molto alto anche se nell'85% dei casi hanno dato ragione al Gse; migliorare il lavoro con la Pa e gli enti territoriali". Al ministero dello Sviluppo economico, rileva ancora Moneta, "ci sarà una struttura dedicata per dare supporto" in vista dell'elaborazione dei provvedimenti e delle normative. L'obiettivo del Gse è quello di essere anche "un motore di sostenibilità sociale".Negli ultimi 5 anni si è assistito a una crescita media annua di 0,3 punti percentuali dei consumi energetici soddisfatti dalla produzione da rinnovabili favorita, in parte, anche da una diminuzione tendenziale dei consumi stessi per la congiuntura economica internazionale. Continuando in questa direzione, al 2030 il Paese raggiungerebbe un obiettivo del 22%, ben lontano dal 30% che si pone il Piano Energia e Clima. Per questa ragione, al fine di potenziare l’azione del Gse nel sollecitare e sostenere l’aumento della produzione da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, "reputiamo che sia necessario" spiega il presidente del Gse Francesco Vetrò, "adottare nuovi strumenti e modelli di dialogo con tutti gli attori dei settori pubblico e privato nelle diverse scale territoriali, in un’ottica di coinvolgimento e collaborazione. È in questo modo - prosegue- che intendiamo interpretare il ruolo del nuovo Gse quello di un’istituzione al servizio di cittadini e operatori, in grado di condurre una più attenta interlocuzione e un confronto costruttivo".