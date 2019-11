4 novembre 2019- 13:38 Energia: online portale Gse per diffondere autoconsumo fotovoltaico

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - E' operativo il Portale sull’autoconsumo fotovoltaico del Gse. Presentato in anteprima alle principali Associazioni di installatori, produttori e consumatori lo scorso 26 settembre, il Portale è ora a disposizione di tutti gli utenti: imprese, privati e Pubblica Amministrazione. La nuova Piattaforma sarà illustrata il 6 novembre a Rimini, in occasione di Key Energy, nel convegno dal titolo “Gli strumenti del GSE a favore della transizione energetica”.Le Associazioni coinvolte nella prima fase di lancio del Portale hanno avuto a disposizione un mese di tempo per navigare, testare e inviare una propria valutazione sul Portale, esprimendo un voto da 1 a 5 per ogni singola domanda. I feedback ricevuti sono stati molto positivi in particolare nel riconoscere l’utilità del Portale ai fini della diffusione dell’autoconsumo fotovoltaico: a questa domanda, infatti, gli Operatori hanno assegnato una valutazione media di 4,33 punti.Il test, composto di 20 quesiti, è servito a indagare il grado di affidabilità ed efficacia del Portale, misurando il giudizio complessivo degli utenti in merito ad alcuni aspetti quali la facilità di navigazione, la chiarezza ed esaustività dei contenuti, l’utilità degli esempi proposti e la fruibilità delle funzioni disponibili. Le risposte ricevute hanno registrato una valutazione positiva ed un particolare gradimento è stato riconosciuto all'interfaccia grafica di supporto per la navigazione.