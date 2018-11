24 novembre 2018- 16:38 Energia: Oxfam, banche francesi finanziano ancora in priorità fonti fossili

Parigi, 24 nov. (AdnKronos) - Le banche francesi continuano a finanziare prioritariamente le fonti fossili. Anzi. Lo fanno a scapito delle energie rinnovabili. A sostenerlo in un rapporto pubblicato oggi è l'Ong Oxfam France. Dal 2016 al 2017, si legge nel rapporto, i sei principali istituti di credito francese (Bnp Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Banques Populaires Caisse d’épargne, le Crédit-Mutuel Cic e la Banque Postale) "hanno ridotto i loro finanziamenti a favore delle energie rinnovabili (-1,8 miliardi di euro) mentre hanno aumentato quelli in direzione delle fonti fossili (+1,8 mld)".Tra il 2016 e il 2017 le banche francesi hanno finanziato per 43 miliardi di euro di progetti che riguardano fonti fossili contro 12 mld di euro per progetti che riguardano rinnovabili. Secondo la classifica stillata dall'ong in testa alla classifica arriva Bnp Paribas con 12,8 mld di euro di finanziamenti. Al secondo posto si colloca il Crédit Agricole (12,6 mld) e la Société Générlae (11,5 mld).Per quanto riguarda gli investimenti sui mercati finanziari Oxfam sostiene che "per un 1 euro concesso su questi mercati a favore delle rinnovabili, le banche francesi concedono oltre 8 euro alle fonti fossili". Per Oxfam France "è urgente che le banche esercitino un loro ruolo nella transizione energetica".