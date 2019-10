2 ottobre 2019- 16:05 Energia: Patuanelli, 'decisione su gpl Manfredonia a tutela interessi cittadini'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Ogni tipo di determinazione politica non prescinderà dall'esigenza di un lato di rispettare il territorio interessato e dall'altro dalla necessità di tutelare i cittadini di quel territorio anche e soprattutto all'esito del referendum consultivo sul tema che ha dato un risultato evidente di contrarietà" a questa opera. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in merito al deposito di gpl della Energas di Manfredonia e in attesa della decisione del Tar di Puglia sulla questione."Il sindaco di Manfredonia - ricorda Patuanelli - ha manifestato fin da subito la sua contrarietà all'intervento e il referendum consultivo sul tema ha dato un esito nettamente contrario alla realizzazione del deposito". La Regione Puglia, "che aveva espresso parere positivo nell'ambito della procedura di impatto ambientale", ha detto in seguito che "si allineerà sulla determinazione dell'ente locale".