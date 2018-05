8 maggio 2018- 10:56 Energia: Péruzy (Au), SII infrastruttura essenziale

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Il Sistema Informativo Integrato rappresenta una infrastruttura essenziale per la fornitura di energia elettrica e gas. Due servizi vitali, la cui fruizione è tra l’altro rivelatrice delle caratteristiche sociali ed economiche degli individui. Per questo, Acquirente Unico lavora costante-mente nella direzione di assicurare riservatezza e integrità dei dati di consumo registrati nel SII". Ad affermarlo è il presidente e ad di Acquirente Unico, Andrea Péruzy, a valle del suo intervento all’incontro del Club Ambrosetti di Bruxelles 'Towards an effective European (cyber)security policy' alla presenza di Julian King, Commissario per la Sicurezza dell’Unione."E’ essenziale che si giunga anche in Italia a un quadro normativo esaustivo in materia di cyber security", sottolinea Péruzy. Il 9 maggio scade, infatti, il termine per il recepimento della Direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nei settori dei servizi essenziali e digitali. Lo schema di Decreto Legislativo recante l’attuazione della Direttiva è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 8 febbraio e si trova ora al vaglio della Commissione Speciale della Camera. Il documento prevede, tra le altre cose, che entro il 9 novembre siano identificati gli operatori dei servizi essenziali che dovranno attenersi agli obblighi in materia di cyber security sanciti dalla Direttiva. "Agire con tempestività in fatto di cyber security - aggiunge Péruzy - è tanto più importante in vista della possibilità per i consumatori di accedere ai dati registrati nel SII, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017 e da alcune consultazioni dell’Autorità di regolazione di settore".