8 maggio 2018- 10:56 Energia: Péruzy (Au), SII infrastruttura essenziale (2)

(AdnKronos) - "Il mercato, fatto di imprese e consumatori, può trarre grande valore dal sicuro utilizzo dei dati di consumo individuali. Penso, per esempio, a una scelta più consapevole tra offerte o all’adozione di misure di risparmio energetico", sottolinea l'ad di Acquirente Unico. "Affinché ciò accada è necessario che i consumatori non siano scoraggiati dal partecipare al mer-cato. E che, quindi, tanto loro quanto gli operatori - ha concluso Péruzy - abbiano certezza che una infrastruttura strategica come il SII abbia in dotazione delle misure più avanzate per assicurare autenticità, riservatezza e integrità dei dati in essa contenuti", conclude. Con quest’ultimo incontro e dopo la presenza, tra gli appuntamenti più importanti, al workshop del Bruegel Institute 'Impact of Brexit on the EU energy system' e al primo Forum nazionale sulla 'Povertà Energetica in Spagna', continua il percorso di Acquirente Unico in campo europeo.Acquirente Unico porta, così, la propria esperienza in merito a temi quali la povertà energetica, le misure per la tutela della riservatezza e integrità dei dati di consumo dei clienti finali di energia, l’evoluzione dei mercati energetici e la gestione delle scorte strategiche di petrolio.