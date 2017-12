ENERGIA: PERUZY, AU VERSO I POWER PURCHASE AGREEMENTS

11 dicembre 2017- 17:19

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Acquirente Unico (Au) accoglie con "stimolo e interesse" un suo possibile coinvolgimento nell’attuazione dei Power Purchase Agreements (Ppa), degli accordi per i contratti di fornitura energetica di lungo periodo in cui il prezzo dell’energia, insieme ad altre variabili, viene predefinito e legato, ad esempio, all’inflazione. Qualora l'Acquirente Unico fosse investito di tale ruolo, sarebbe pronto a mettere in campo le sue migliori competenze e la sua consolidata esperienza per quanto concerne l’approvvigionamento all’ingrosso e la gestione del rischio. A sostenerlo è Andrea Péruzy, il presidente e ad di Acquirente Unico, a commento dell’intervento del Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas, e il Sistema Idrico, Guido Bortoni, alla conferenza 'Verso l’applicazione dei Renewables Corporate PPA (Power Purchase Agreements) in Italia', organizzato da Elettricità Futura in collaborazione con Confindustria e Federacciai."Abbiamo ascoltato con grande interesse la suggestione circa un possibile coinvolgimento di Acquirente Unico nell’adozione dei Power Purchase Agreements per la promozione degli investimenti in generazione rinnovabile", sottolinea Péruzy. Nel suo discorso, Bortoni ha fatto appello alla necessità di un coinvolgimento di Au nell’attuazione dei Ppa, in qualità di gruppo di acquisto pubblico. Eventualmente, anche con modalità di approvvigionamento dedicate per i clienti vulnerabili.