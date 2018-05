8 maggio 2018- 17:41 Energia: Polverini (Fi), garantire continuità Arera in interesse cittadini (2)

(AdnKronos) - E’ importante, rileva Polverini, "che i cittadini siano messi a conoscenza che, grazie alla battaglia portata avanti e vinta da Forza Italia in Parlamento durante la scorsa legislatura e grazie al lavoro profuso da Simone Baldelli, della norma che ha posto fine all’odiosa prassi dei ‘maxiconguagli’ rispetto alla quale l’Arera è chiamata ad agire nell’interesse dei consumatori, garantendo loro piena informazione e trasparenza. Si tratta dei ben noti bollettini relativi alle utenze dei diversi servizi essenziali in ragione delle quali i cittadini si vedono costretti a corrispondere sostanziosi conguagli".Spesso i conguagli ricevuti dagli utenti, sottolinea Polverini, "non sono altro che il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi e molti consumatori, non avendo gli strumenti idonei per difendersi e far valere i propri diritti rischiano di trovarsi di fatto costretti a pagare somme ingenti, anche di alcune migliaia di euro, per evitare il distacco dell’utenza domestica. Da qui l’urgenza dell’azione essenziale che l’Arera deve svolgere con la sua attività nell’interesse delle persone", conclude.