ENERGIA: SINDACATI, CABINA REGIA PER ATTIVITà PROGRAMMAZIONE

6 giugno 2017- 17:10

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Riaffermiamo la necessità di costituire una Cabina di Regia/Osservatorio per l'Energia con la partecipazione dei Ministeri competenti, Enti locali e Parti Sociali, per avviare un 'attività permanente di programmazione, propedeutica alla definizione di una Strategia Energetica Ambientale Nazionale da parte del Governo e per il necessario monitoraggio del Settore". A sostenerlo sono i sindacati di Filctem, Flaei, Ultec che oggi hanno presentato alle Commissioni della Camera dei Deputati un documento relativo al sul superamento del mercato tutelato."Dobbiamo ancora constatare -sottolineano- che le proposte legislative sono orientate a dare risposte ai singoli comparti: oggi la vendita, domani il Mercato elettrico, poi lo stoccaggio...dimostrando ancora poca propensione ad una vera programmazione, oggi assolutamente indispensabile". Un corretto approccio al "libero mercato" nei servizi essenziali alla vita dei Cittadini, quali l'Energia elettrica e il Gas, sostengono, "deve avviarsi dallo sviluppo di un'analisi su quanto fino ad oggi accaduto. Nel caso dell'Energia elettrica e del Gas l'impatto liberalizzante è stato nel complesso al disotto delle attese, in termini di prezzo non ha avuto benefici effettivi, anzi dobbiamo purtroppo constatare che il prezzo medio complessivamente è aumentato".