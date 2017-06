ENERGIA: SINDACATI, CABINA REGIA PER ATTIVITà PROGRAMMAZIONE (2)

6 giugno 2017- 17:11

(AdnKronos) - Gli ultimi dati forniti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico evidenziano che, nel comparto elettrico, rilevano i sindacati, "solamente un consumatore su tre ha lasciato il 'mercato tutelato', nonostante siano notevolmente aumentati gli Operatori nel Settore. Questo è un segno evidente che i consumatori non credono al 'libero mercato', anzi possiamo certamente dire che di questo tipo di 'libero mercato' i consumatori non si fidano al punto tale che addirittura tornano al 'mercato tutelato' perché non sono messi in grado di valutare le proposte, confrontare le offerte o semplicemente perché se si analizzano i prezzi proposti, questi mediamente risultano spesso superiori a quelli del 'mercato tutelato' o peggio ancora perché si sentono poco tutelati, non hanno certezza della spesa a causa di contratti poco chiari, hanno paura di truffe o di imbrogli (ancora molto diffusi)".Il 'libero mercato' invece, aggiungono, "dovrebbe configurarsi in modo da essere percepito come una opportunità, dovrebbe essere l'ambiente nel quale l'utente, il consumatore, il cliente, possa muoversi con naturalezza, nel quale possa liberamente scegliere il proprio fornitore e cambiarlo quando vuole, con la piena consapevolezza di quello che sta facendo: purtroppo non è così". Pertanto, una legislazione rivolta a favorire la diffusione del 'libero mercato' allo scopo di aumentare la concorrenza per ridurre i prezzi, in settori che trattano servizi essenziali, concludono, "deve fondarsi su alcuni punti indispensabili a dare garanzie, certezze, trasparenza, oltre che a salvaguardare soprattutto i soggetti più deboli".