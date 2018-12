10 dicembre 2018- 18:18 Energia: sindacati settore gas e elettrico, il 17 sciopero generale

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Sciopero generale dei lavoratori della categoria gas, acqua e settore il 17 dicembre prossimo. Una manifestazione in quell'occasione si svolgerà in piazza di Montecitorio, di fronte al Parlamento. Ad annunciare la protesta sono le segreterie nazionali Filctem - Cgil, Femca - Cisl, Flaei - Cisl e Uiltec - Uil. Per i sindacati "sono 3 le norme, in discussione o già discusse, che andranno ad impattare su questa enorme platea di lavoratori: l’articolo 177 del codice degli appalti, la riforma del servizio idrico integrato in discussione che prende il nome della onorevole Federica Daga e l’esclusione della geotermia convenzionale dalle fonti di energia rinnovabili". L’art.177, comma 1, del 'Codice degli Appalti', rilevano i sindacati, "stabilisce, infatti, che i titolari di concessioni (per le aziende del Gas e dell’elettrico), già in essere al 18 aprile del 2016 e che abbiano ricevuto l'affidamento "senza gara", dovranno affidare una quota pari a l'80% dei propri contratti relativi alle concessioni (28.000 addetti circa nel territorio nazionale), di importo pari o superiore a 150.000 euro, mediante procedura di evidenza pubblica, per il restante 20% potranno ricorrere a controllate/collegate".Se la norma dovesse applicarsi, sottolineano i segretari generali di Filctem, Femca, Flaei, Uiltec rispettivamente Emilio Miceli, Nora Garofalo, Carlo Meazzi e Paolo Pirani, "molte società si trasformerebbero in un sol colpo in piccole e medie società appaltatrici che dequalificherebbero servizi essenziali per la comunità, senza poter fare quegli investimenti necessari per modernizzare le infrastrutture energetiche e con un abbassamento generale dei livelli di sicurezza".