10 dicembre 2018- 18:18 Energia: sindacati settore gas e elettrico, il 17 sciopero generale (2)

(AdnKronos) - Sulla riforma "Daga" del servizio idrico integrato, rilevano ancora, "si prevede il ritorno alla costituzione di aziende speciali o enti di diritto pubblico modificando quanto previsto dalla Legge Galli del 1994 che organizzava il servizio idrico. Così facendo si rischia un blocco agli investimenti, circa 2,5 miliardi di euro, e la perdita del contributo PIL con una ricaduta che impatterà su circa 40.000 addetti nel settore e un forte aumento potenziale per la fiscalità generale". E’ un favore fatto a quelle aziende private, hanno insistito i quattro segretari generali, "che gestiscono, in questo momento, il servizio idrico e che verranno compensate a peso d’oro. Non è un caso che non si sente alcuna opposizione a questa operazione da parte dell’aziende stesse. I cittadini saranno, ancora una volta, gli unici a pagarne il prezzo".Infine, i sindacati contestano l'ipotesi del Governo di escludere la Geotermia convenzionale dalle fonti di energie rinnovabili meritevoli di incentivazione. "Una scelta ritenuta assurda e scellerata dai sindacati e che, se attuata, porterà pesantissime conseguenze anche in questo settore che vede una occupazione di oltre 2000 addetti diretti e indiretti. La fine degli incentivi, infatti, non renderà più economicamente sostenibili gli investimenti a causa dell'altissimo rischio di impresa", concludono.