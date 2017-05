ENERGIA: STARACE, BENE RINVIO AL 2019 SUPERAMENTO MAGGIOR TUTELA

4 maggio 2017- 19:09

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "Credo che sia tutto sommato positivo" il rinvio al 2019 del superamento del mercato a maggior tutela per l'energia elettrica e che "vada nella direzione di non creare disagio ai 22 milioni di soggetti che hanno deciso semplicemente di non scegliere il fornitore o sono poco interessati". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace, rispondendo agli azionisti nel corso dell'Assemblea.Il rinvio del superamento del mercato a maggior tutela, sottolinea Starace, "credo sia stato sostanzialmente dovuto alla necessità emersa di permettere ai 22 milioni e passa di clienti che ancora stanno sul mercato tutelato di aver maggiori informazioni, di capire meglio e individuare in maniera più chiara quali strumenti possono esserci per permettere una transizione non dolorosa", aggiunge l'ad del gruppo energetico italiano.