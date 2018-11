13 novembre 2018- 16:46 Energia: Tamburrano (M5S), ok Pe a direttiva rinnovabili passo avanti

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Con il voto di oggi sulla direttiva rinnovabili e sul regolamento della governance per l'unione dell’energia, il Parlamento europeo fa un importante passo avanti nella direzione di un futuro libero dalle fonti fossili inquinanti. Il nostro obiettivo principale è stato raggiunto: vengono riconosciuti i diritti di chi vuole produrre energia a km zero". Ad affermarlo in una nota è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Tamburrano."Grazie alla battaglia del Movimento 5 Stelle - rileva - finalmente tutti i cittadini europei potranno associarsi per formare una comunità locale per l'energia. Si potrà autoprodurre, immagazzinare, autoconsumare, scambiare energia da fonti rinnovabili e vendere quella in eccesso ad un prezzo pari almeno al valore di mercato. Viene sancito il principio base secondo il quale l'autoconsumo non è soggetto ad oneri, che possono essere imposti dallo Stato solo a precise condizioni. Ciò che è accaduto in Italia, Spagna e altrove dimostra che questi diritti non erano affatto scontati". Inoltre, conclude Tamburrano, "finalmente viene fatta trasparenza sui sussidi alle fonti fossili inquinanti. Gli Stati membri infatti saranno obbligati a dichiarare tutti i sussidi nazionali all’energia e dovranno fornire un piano sulla graduale eliminazione delle fonti fossili".