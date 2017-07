ENERGIA: TERNA, A GIUGNO CONSUMI ELETTRICITà +7,6%

28 luglio 2017- 12:18

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - A giugno la domanda di energia elettrica in Italia è stata di 27,2 miliardi di kWh, in aumento del 7,6% rispetto ai volumi dello stesso mese dell’anno precedente. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. La performance della domanda mensile, spiega, ha risentito positivamente dalle temperature medie che in giugno sono state superiori di 1.9 gradi centigradi rispetto alla media decennale per lo stesso mese. La domanda dei primi sei mesi del 2017 è in crescita dell’1,4% rispetto al corrispondente periodo del 2016. A parità di calendario il valore è +2%. A livello territoriale, la variazione tendenziale di maggio 2017 è stata ovunque positiva: +8,5% al Nord, +7,4% al Centro e +5,9% al Sud. In termini congiunturali, il valore destagionalizzato della domanda elettrica di giugno 2017 ha fatto registrare una variazione positiva rispetto al mese precedente (+2,8%). Il profilo del trend assume un andamento crescente.