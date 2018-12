27 dicembre 2018- 17:59 Energia: Unc, +26,3 euro a famiglia per gas, -50 cents per luce

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - Per una famiglia tipo l'aggiornamento delle tariffe annunciato dall'Arera significa un aumento di 26,3 euro per il gas e un calo di 50 centesimi per la luce. A rivelarlo è l'Unione Nazionale Consumatori sottolineando che sostanzialmente si tratta di "una maggior spesa complessiva di 25,8 euro".Insomma, rileva Marco Vignola, responsabile del settore energia di Unc, si tratta di "un'ottima notizia! Considerato che, per la luce, avevamo in eredità un rialzo del 9%, pari per una famiglia tipo a 50 euro in più su base annua, si tratta di un calo inatteso e gradito. L'Authority, come da noi richiesto nei giorni scorsi, ha saggiamente spalmato nel tempo il ripristino di tutti gli aumenti bloccati nei due precedenti trimestri con l'operazione scudo. Da qui la bella novità di oggi" conclude Vignola.