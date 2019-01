10 gennaio 2019- 18:09 Energia: Up, avviata consultazione tra associati per analisi dettagliata Pniec

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Unione Petrolifera ha avviato una consultazione con le aziende associate per un’analisi dettagliata del Piano integrato per l'energia e il clima (Pniec), anche da un punto di vista dei costi-benefici, delle misure indicate, mettendo a disposizione tutte le nostre conoscenze tecnologiche e capacità di ricerca per poter esprimere un contributo propositivo e utile nella fase di consultazione, affinché il risultato sia il migliore possibile sia per i cittadini che le imprese. Lo rende noto Up in un comunicato.La proposta di 'Piano integrato per l’energia e il clima' (Pniec), messa a punto dai ministeri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e dei Trasporti e inviata nei giorni scorsi a Bruxelles, sottolinea Up, "è un documento molto articolato che merita un’attenta valutazione per poter dare un giudizio più completo e puntuale. D’altra parte, è un documento che contiene le linee essenziali della politica energetica ed ambientale dei prossimi 10 anni e quindi va studiato in modo approfondito negli aspetti legati alla sostenibilità economica e sociale, oltre a quella ambientale".