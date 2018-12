12 dicembre 2018- 17:31 **Energia: Up, in 2019 verso fattura a 42,3 mld, bolletta petrolifera a 22,6 mld**

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Con il prezzo del Brent a 70 dollari al barile di media e un cambio euro/dollaro ai livelli del 2018, l’Unione Petrolifera stima per il 2019 una fattura energetica a 42,3 miliardi di euro (40,2 mld per il 2018 secondo le stime) e una fattura petrolifera a 22,6 miliardi (21 mld in 2018). E' quanto emerge in occasione della presentazione del Preconsuntivo petrolifero 2018 di Up che è stato illustrato oggi dal presidente Claudio Spinaci.