30 novembre 2018- 15:59 Energia: Urbani (F. Cariplo), 50 mln da privati per riqualificazione scuole

Milano, 30 nov. (AdnKronos) - "Con il progetto 'Territori Virtuosi' la Fondazione Cariplo si posizionerà tra le maggiori esperienze di riqualificazione energetica degli edifici pubblici in Italia e consentirà di attirare sul territorio 50 milioni di investimenti privati". Lo afferma Sergio Urbani, direttore generale di Fondazione Cariplo, tra i protagonisti dell'Investor day per incentivare i privati e informare gli enti e il terzo settore sulle opportunità di investire nella riqualificazione energetica degli edifici pubblici, in particolare di istituti scolastici. Se la strategia iniziale di Fondazione Cariplo era di finanziare gli interventi di efficientamento energetico, con il progetto lanciato nel 2017 "Abbiamo visto che è molto più funzionale regalare agli enti la competenza professionale di consulenti tecnici, finanziari e legali in modo che riescano a confezionare iniziative realizzabili", aggiunge. Il vantaggio del progetto è duplice: un'operazione a costo zero per le pubbliche amministrazioni e il terzo settore, e un'opportunità di lavoro per il privato. La Fondazione funge anche da aggregatore: "Accompagniamo gli enti anche unendoli in gruppi di acquisto perché i progetti se troppo piccoli o frazionati fanno fatica a trovare dei finanziatori e dei realizzatori - aggiunge Urbani -. Se invece li 'impacchettiamo' in progetti più grossi allora hanno la taglia giusta per riuscire a diventare iniziative vere".