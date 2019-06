15 giugno 2019- 13:05 Energia: Utilitalia, ok Ue a Capacity market e Decreto Fer passo fondamentale

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Il via libera della Commissione europea al Decreto Rinnovabili e all'introduzione dei limiti di emissione di CO2 previsti nel meccanismo italiano per la remunerazione della capacità, rappresenta un passo fondamentale verso la decarbonizzazione del Paese". Lo rileva in una nota Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche italiane."Grazie a queste misure - prosegue Valotti - il nostro Paese potrà accelerare il percorso della transizione energetica, aumentando il livello di produzione elettrica da fonti rinnovabili e raggiungendo gli obiettivi prefissati per il 2030 dall’Ue con il Quadro per il Clima e l’Energia. Il tutto in un quadro all’interno del quale saranno garantite la sicurezza degli approvvigionamenti, la concorrenza e la competitività del mercato". L’ok della Commissione europea, aggiunge, "è insomma un importante risultato ottenuto dal Governo, con l’apporto fondamentale di Arera e di Terna, del quale beneficerà tutto il comparto".