ENERGIA: VERDE E CLEAN LEVA PER CRESCITA, MA SERVE CAMBIO PASSO (2)

12 dicembre 2017- 15:59

(AdnKronos) - Parla di una vera e propria "rivoluzione" Massimiliano Braghin, presidente Infinity Hub. "Rivoluzione è un termine che indica il cambiamento sia del modello, sia delle risorse", spiega, ricordando l'esperienza di Infinity Hub "che ha strutturato, con l’esperienza dei soci fondatori e degli altri soci che sono arrivati in crowfunding, un vero e proprio paradigma che utilizza, anche dal punto di vista finanziario, un approccio nuovo che è quello dell’equity crowfunding". L'equity crowfunding, evidenzia, consente di "lavorare assieme, creare relazioni, soprattutto locali, perché oggi abbiamo tecnologie a livello globale che devono essere utilizzate anche a livello locale: sulla singola abitazione, sulla singola piccola e media impresa, sul singolo comune". Per altro, "in una fase di start up, l'aspetto fondamentale di cui poi la finanza è una conseguenza, è la gestione dei tempi. La gestione dei tempi e dunque il ritmo di una iniziativa è fondamentale per la sua efficacia. E’ ovvio che un contributo nazionale regionale e comunitario è interessante se c’è, ma purtroppo le esperienze di tutti sono di una gestione dei tempi in cui si arriva a dare liquidità troppo tardi". E intanto c'è chi lavora per offrire soluzioni strutturali: Ferdinando Pozzani, amministratore delegato di Teon, ricorda che "il riscaldamento la principale fonte di inquinamento delle nostre città, quasi due volte e mezzo il traffico. Noi con il progetto di Teon, e delle nostre pompe di calore Tina, abbiamo l’ambizione di trovare una soluzione strutturale senza dunque doversi affidare al blocco del traffico e alla clemenza delle piogge per potere risolvere il problema".