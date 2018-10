23 ottobre 2018- 16:43 Engie: avvio fase operativa progetto efficienza per 21 comuni bresciano (2)

(AdnKronos) - Nel percorso intrapreso dalla Provincia, iniziato con la composizione dell’aggregazione e la rilevazione dati funzionale alla progettazione, alcuni Comuni sono stati affiancati anche nel processo di riappropriazione della proprietà` degli impianti. In corso d’opera sono stati ottenuti ben due finanziamenti di Fondazione Cariplo e si e` in attesa dell’esito del bando Lumen di Regione Lombardia del POR FESR 2014-2020. Il Progetto, si legge nella nota, è un esempio di partenariato pubblico-privato che consentirà anche nei territori dei piccoli comuni l’avvio di azioni di importante e significativo impatto di sviluppo ambientale. "Siamo felici di essere partner della Provincia di Brescia e dei 21 Comuni del territorio in questo importante progetto che ha l’obiettivo di riqualificare e rendere 'smart' il territorio", commenta Daniele Bellotto, Direttore Area Nord Ovest di Engie Italia.